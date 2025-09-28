Vlahovic da 5 secondo La Gazzetta dello Sport dopo Juve Atalanta | Non è questione di fare il titolare o di entrare dopo ma… Analisi chiara della sua prestazione!

Vlahovic da 5 per La Gazzetta dello Sport dopo Juve Atalanta: ecco il giudizio della prestazione dell’attaccante serbo.. Un’altra prestazione opaca, un’altra, pesante insufficienza. La partita di Dusan Vlahovic contro l’ Atalanta è stata da dimenticare, e la pagella de La Gazzetta dello Sport, un 5 senza appello, ne è la fotografia. Ma secondo l’analisi del quotidiano, le colpe non sono solo del giocatore: il serbo è stato lasciato troppo solo, senza il giusto supporto dai compagni. «Non è questione di fare il titolare o di entrare dopo, ma di come viene servito e marcato. Ieri non è mancato l’impegno, ma l’assistenza dei suoi compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

