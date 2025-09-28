Vlahovic Bayern Monaco ecco la prima mossa dei bavaresi | ci sono stati già dei contatti! Tutta la verità sul futuro dell’attaccante della Juve

Vlahovic Bayern Monaco, ecco la prima mossa dei bavaresi: gli aggiornamenti sul futuro del giocatore della Juve. Le parole di Giorgio Chiellini sono state chiare: Dusan Vlahovic resterà alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2026. Una dichiarazione che, se da un lato ha chiuso la porta a una cessione immediata, dall’altro ha ufficialmente dato il via alla corsa per assicurarsi il bomber a parametro zero. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i top club europei si stanno già muovendo. Secondo la ricostruzione del giornalista, la strada per il futuro è ormai tracciata con il giocatore che dovrebbe restare fino a scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

