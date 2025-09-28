Vibo Valentia si rivela al viaggiatore come un affascinante palimpsesto urbano, dove le stratificazioni storiche si intrecciano in una narrazione continua che attraversa millenni. In principio fu Hipponion, poi Monteleone, infine Vibo Valentia: tre nomi per un capoluogo di provincia sospeso tra storia e contemporaneità. La città, adagiata dolcemente su una collina che domina la Costa degli Dei, custodisce nei suoi vicoli acciottolati e nelle sue piazze silenziose il respiro di civiltà che si sono succedute attraverso i secoli, lasciando ognuna la propria impronta indelebile nel tessuto urbano. Vibo Valentia conserva intatte, nel proprio centro storico, le geometrie del borgo medievale, costellato di palazzi monumentali in tufo giallo e lastricato con grossi blocchi di pietra lavica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Vibo Valentia