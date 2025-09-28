Vittorio Sgarbi torna in pubblico e vota nelle Marche | Più marchigiano di un marchigiano
Vittorio Sgarbi, ligio al dovere di cittadino, quest'oggi si è recato presso il seggio di San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove da qualche anno ha la residenza, per esprimere il suo voto per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche. " Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei ", ha scritto il critico d'arte nell'immagine sui social che accompagna una foto scattata al seggio. Per Sgarbi si tratta del ritorno in pubblico dopo una serie di complicanze di salute che l'hanno tenuto lontano dalla ribalta per diverso tempo. Il critico è apparso dimagrito ma comunque in forma nonostante i problemi alla prostata, l’intervento al cuore e la depressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi
Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Masolino da Panicale
Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni
Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”
Non c'è più pace per Vittorio #Sgarbi da quando la figlia #Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre #27Settembre2025 - X Vai su X
Vittorio Sgarbi: «Accettando il GF, Evelina si sarebbe potuta comprare le borse da sola». E anche la sorella Alba la attacca - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi torna in pubblico e vota nelle Marche: "Più marchigiano di un marchigiano" - Le nuove fotografie sono state condivise dallo stesso critico sul suo profilo Instagram. Secondo msn.com
Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno - Questa volta il nome di Vittorio Sgarbi torna sulle cronache non per i suoi celebri interventi televisivi o le battaglie politiche e culturali, ma per una delicata vicenda familiare. Da quilink.it