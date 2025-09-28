Vittorio Sgarbi torna in pubblico e vota nelle Marche | Più marchigiano di un marchigiano

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Sgarbi, ligio al dovere di cittadino, quest'oggi si è recato presso il seggio di San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove da qualche anno ha la residenza, per esprimere il suo voto per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche. " Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei ", ha scritto il critico d'arte nell'immagine sui social che accompagna una foto scattata al seggio. Per Sgarbi si tratta del ritorno in pubblico dopo una serie di complicanze di salute che l'hanno tenuto lontano dalla ribalta per diverso tempo. Il critico è apparso dimagrito ma comunque in forma nonostante i problemi alla prostata, l’intervento al cuore e la depressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Vittorio Sgarbi torna in pubblico e vota nelle Marche: "Più marchigiano di un marchigiano" - Le nuove fotografie sono state condivise dallo stesso critico sul suo profilo Instagram.

Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno - Questa volta il nome di Vittorio Sgarbi torna sulle cronache non per i suoi celebri interventi televisivi o le battaglie politiche e culturali, ma per una delicata vicenda familiare.

