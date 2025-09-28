Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina le foto shock al seggio e le reazioni sui social

Riecco Vittorio Sgarbi. Dopo mesi di “ritiro” dalla vita pubblica per curarsi da una serie di guai – i problemi alla prostata, l’intervento al cuore, la depressione – il critico d’arte prestato alla politica è tornato a mostrarsi in pubblico. Occasione: le elezioni regionali nelle Marche. Dal 2017 infatti Sgarbi ha preso la residenza a San Severino, in provincia di Macerata. Le foto le ha postate lui stesso su Instagram, forse anche per rispondere a distanza alla figlia Evelina, che nei giorni scorsi ha chiesto formalmente la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non sia più in grado di gestire in autonomia i propri averi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Masolino da Panicale

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

Non c'è più pace per Vittorio #Sgarbi da quando la figlia #Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre #27Settembre2025 - X Vai su X

Vittorio Sgarbi: «Accettando il GF, Evelina si sarebbe potuta comprare le borse da sola». E anche la sorella Alba la attacca - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi si rivede dopo la depressione: è andato a votare nelle Marche - Vittorio Sgarbi riappare pubblicamente dopo mesi di problemi di salute e la richiesta della figlia di nominare un amministratore di sostegno ... Riporta fanpage.it

Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina, le foto shock (al seggio) e le reazioni sui social - Il critico d'arte è andato a votare per le regionali (a San Severino) e ha condiviso gli scatti dopo mesi di ritiro forzato: «Più marchigiano di un marchigiano» L'articolo Vittorio Sgarbi si svela dop ... Secondo msn.com