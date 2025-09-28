Vittorio Feltri a Fuori dal Coro per il caso Garlasco
Fuori dal Coro torna questa sera, domenica 28 settembre, in prima serata su Rete 4 con Mario Giordano. Anticipazioni e ospiti del 28 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento, Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere il caso Garlasco, alla luce dell’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa di corruzione sarebbe solo l’ultimo tassello di un sistema pieno di ombre, fatto di scambi di favori e, talvolta, di denaro. A seguire, un focus sul tema del lavoro povero in Italia. Mentre si allarga la forbice che separa i ricchi dagli indigenti, a Milano c’è chi offre ai propri collaboratori una paga di sei euro l’ora, chiedendo pure la restituzione sottobanco dell’equivalente di tre ore di lavoro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: vittorio - feltri
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Garlasco, l’accusa di Vittorio Feltri su Alberto Stasi e Andrea Sempio
Veronica Gentili compie 43 anni, la morte dei genitori, il "bacio" con Marco Travaglio, la lite con Vittorio Feltri. «La bellezza mi ha aiutato, poi serve avere anche altro»
Domenica 28 settembre, nel nuovo appuntamento con "Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere con lui il caso Garlasco, con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunt - facebook.com Vai su Facebook
"Sbagliato dare l'immunità a Ilaria Salis: ha commesso dei reati, sono astati accertati e deve subire un processo come tutti!". Vittorio Feltri a #drittoerovescio - X Vai su X
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... Riporta tpi.it
Vittorio Feltri attacca la Global Sumud Flotilla: "Non possono fare i bulli nei mari che non sono nostri" - Vittorio Feltri si scaglia contro l'operato della Global Sumud Flotilla, defininendolo come "un casino totalmente inutile" ... Scrive virgilio.it