Fuori dal Coro torna questa sera, domenica 28 settembre, in prima serata su Rete 4 con Mario Giordano. Anticipazioni e ospiti del 28 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento, Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere il caso Garlasco, alla luce dell’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa di corruzione sarebbe solo l’ultimo tassello di un sistema pieno di ombre, fatto di scambi di favori e, talvolta, di denaro. A seguire, un focus sul tema del lavoro povero in Italia. Mentre si allarga la forbice che separa i ricchi dagli indigenti, a Milano c’è chi offre ai propri collaboratori una paga di sei euro l’ora, chiedendo pure la restituzione sottobanco dell’equivalente di tre ore di lavoro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Vittorio Feltri a Fuori dal Coro per il caso Garlasco