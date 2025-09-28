Viterbo corre con l' Europa la mezza maratona colora la città | FOTO

Viterbotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo corre con l'Europa. Questa mattina, domenica 28 settembre, puntuale alle 9 da piazza dei Caduti, è partita la prima edizione della “Half marathon Città dei Papi”, evento che sta trasformando il capoluogo in un palcoscenico di atletica, inclusione e comunità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viterbo - corre

Viterbo corre con l'Europa, debutta la sua Half Marathon - Sport, inclusione e cittadinanza europea: Viterbo festeggia i dieci anni della Settimana europea dello sport con la sua prima Half Marathon - Da ansa.it

viterbo corre europa mezzaA Viterbo esposta la bandiera d'Europa piu grande del mondo - Srotolata questa mattina alle 11 a piazza del Plebiscito di Viterbo la bandiera d'Europa più grande del mondo (20x30 metri). msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Corre Europa Mezza