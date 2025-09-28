Virus respiratorio sinciziale anche a Ferrara la campagna di immunizzazione

Come da indicazioni regionali è iniziata a Ferrara la seconda campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale, attraverso la somministrazione su base volontaria del Nirsevimab a tutti i nuovi nati nella stagione in cui c'è il maggior rischio di ammalarsi.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

virus respiratorio sinciziale ferraraInfezioni respiratorie. Proteggere i neonati dagli effetti del virus - Come da indicazioni regionali è iniziata a Ferrara la seconda campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs), attraverso la somministrazione su base volontaria del Nirsevimab ... Da msn.com

virus respiratorio sinciziale ferraraVirus respiratorio sinciziale, al via le vaccinazioni per i bambini - A partire dal 1° ottobre 2025, e fino al 31 marzo 2026, riprende la campagna di immunoprofilassi per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), una patologia che co ... Da msn.com

