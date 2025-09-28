Virtus la Supercoppa resta stregata Milano insegue e sorpassa con Leday
OLIMPIA 93 VIRTUS BOLOGNA 86 dopo un supplementare EA7: Brown 9, Bolmaro 13, Shields 23, Leday 18, Nebo 1, Booker 11, Ellis 9, Mannion 3, Tonut, Ricci 6, Flaccadori ne, Diop ne. All. Messina. OLIDATA BOLOGNA: Pajola 13, Edwards 21, Niang 14, Jallow 2, Smailagic 10, Morgan 8, Diouf 5, Hackett, Vildoza 3, Alston Junior 10, Canka ne, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Rossi, Grigioni, Quarta. Note: parziali 20-22; 42-45; 59-64; 83-83. Tiri da due: Olimpia 1936; Virtus 2337. Tiri da tre: 1024; 831. Tiri liberi: 2530; 1625. Rimbalzi: 42; 31. Se la Supercoppa è sinonimo di scudetto perso, la Virtus si toglie subito il pensiero e lascia a Milano la semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
