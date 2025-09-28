Virtus Entella-Bari sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252025. i liguri cercano conferme nel loro cammino di cadetteria, mentre i pugliesi devono riscattare un avvio disastroso. Virtus Entella-Bari si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Comunale. VIRTUS ENTELLA-BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri attualmente sono quattordicesimi con 5 punti, che raccontano di una squadra compatta e ordinata. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte per la squadra di Chiappella, che comunque tra le mura amiche resta ancora imbattute. Inizio da incubo per i pugliesi, ultimi in classifica, con un solo punto, quattro sconfitte su cinque partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
