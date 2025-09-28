Virtus Entella al Museo Irpino | la Provincia accoglie la dirigenza ospite e promuove le eccellenze locali

La dirigenza ha accettato l’invito della Provincia, guidata dal presidente Rizieri Buonopane, di visitare le sezioni del Museo Irpino ospitate presso il Carcere Borbonico.Il direttore generale Matteo Matteazzi e il segretario generale Nicola Benedetti hanno apprezzato non poco l’iniziativa e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

