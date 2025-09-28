Virtus Entella al Museo Irpino | la Provincia accoglie la dirigenza ospite e promuove le eccellenze locali
La dirigenza ha accettato l’invito della Provincia, guidata dal presidente Rizieri Buonopane, di visitare le sezioni del Museo Irpino ospitate presso il Carcere Borbonico.Il direttore generale Matteo Matteazzi e il segretario generale Nicola Benedetti hanno apprezzato non poco l’iniziativa e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: virtus - entella
Bari, continua l'opera di sfoltimento: fatta per il passaggio di Benali alla Virtus Entella
Union Brescia, buone sensazioni e pari senza reti con la Virtus Entella
Preliminari Coppa Italia 2025/26: le probabili formazioni di Virtus Entella-Ternana e dove vederla
Avellino Virtus Entella 2-0 ? Biasci, Kumi #usavellino1912 #Branco - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, serie B: Avellino - Virtus Entella 2 - 0. Martedì sera arriva il Bari Vai su X