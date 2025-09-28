Violenze sulla compagna | botte insulti e umiliazioni Arrestato dalla polizia

Montecatini Terme, 28 settembre 2025 – Botte, insulti e umiliazioni continue. Quella convivenza era divenuta un vero incubo per una donna residente nella zona di Montecatini. Alla fine, la vittima ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alla polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine anche se non per precedenti simili ai reati ipotizzato in questa vicenda, è accusato di essersi comportato come un vero e proprio aguzzino nei confronti della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenze sulla compagna: botte, insulti e umiliazioni. Arrestato dalla polizia

In questa notizia si parla di: violenze - compagna

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere

Avellino: divieto di avvicinamento per un 49enne accusato di violenze contro l’ex compagna

Perseguita la sua ex compagna. Arrestato per stalking e violenze

Ripetute violenze alla compagna, arrestato 36enne nella Bergamasca #curno #bergamo - X Vai su X

Violenza sessuale sulla figlia minorenne dell'ex compagna: 52enne ai domiciliari. Indagata anche la mamma della ragazza - facebook.com Vai su Facebook

Violenze sulla compagna: botte, insulti e umiliazioni. Arrestato dalla polizia - Dopo mesi di soprusi fisici e psicologici, la donna lo aveva denunciato ... Come scrive msn.com

Botte, insulti e violenze alla compagna: 34enne residente in un centro delle Langhe condannato a 3 anni e dieci mesi di carcere - Un crescendo di insulti, percosse e minacce ai danni della donna, gravemente vessata sin da quando era in attesa della loro figlia ... Riporta targatocn.it