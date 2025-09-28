Violenza sessuale a Torino | per più di un anno abusa della figlia della compagna 11 anni la bimba racconta tutto alla fidanzata del papà
Nel 2021, quando per la prima volta avrebbe abusato di lei, questa bambina aveva solo undici anni. Lui, il compagno della sua mamma, viveva nella sua stessa casa ed era il suo tutore. Avrebbe dovuto essere un punto di riferimento, invece si comportava con violenza, facendo attenzione a non essere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
“Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio
Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere
Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne
Abusi sulla figliastra di 11 anni: a Torino 50enne a processo per violenza sessuale aggravata in ambito familiare - La denuncia è partita dal padre della vittima, dopo aver raccolto le sue confidenze insieme alla nuova compagna. Lo riporta torino.corriere.it
Violenza sessuale, Viale parla 45 minuti davanti al giudice: cosa dice per difendersi - È durato 45 minuti l’interrogatorio reso ieri, 23 settembre, in tribunale a Torino, da Silvio Viale, consigliere comunale di Radicali +Europa e ginecologo all’ospedale Sant’Anna. Da torinotoday.it