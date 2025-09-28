Violenza a scuola | studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

Modena, 28 settembre 2025 – La speranza era quella di ripartire con la massima serenità e, soprattutto, in sicurezza. Invece le ‘solite’ bande non hanno perso tempo: si sono piazzate dinanzi alle ‘solite’ scuole e, dopo le botte nei confronti di alcuni studenti, è scattata la rapina. Ad anno scolastico appena avviato venerdì, al termine delle lezioni tra gli istituti Wiligelo e Guarini si è verificata l’ennesima aggressione da parte di giovani ai danni di altri giovani. Pare che gli autori siano ragazzi di altri istituti che, una volta selezionate le vittime, le hanno prese a schiaffi per poi farsi consegnare magri bottini: qualche spicciolo e non è chiaro se cuffiette o cellulari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

