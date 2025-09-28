Violenza a scuola | studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 28 settembre 2025 – La speranza era quella di ripartire con la massima serenità e, soprattutto, in sicurezza. Invece le ‘solite’ bande non hanno perso tempo: si sono piazzate dinanzi alle ‘solite’ scuole e, dopo le botte nei confronti di alcuni studenti, è scattata la rapina. Ad anno scolastico appena avviato venerdì, al termine delle lezioni tra gli istituti Wiligelo e Guarini si è verificata l’ennesima aggressione da parte di giovani ai danni di altri giovani. Pare che gli autori siano ragazzi di altri istituti che, una volta selezionate le vittime, le hanno prese a schiaffi per poi farsi consegnare magri bottini: qualche spicciolo e non è chiaro se cuffiette o cellulari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

violenza a scuola studenti del liceo wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza a scuola: studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

In questa notizia si parla di: violenza - scuola

Violenza sessuale su un bambino all'uscita dalla scuola, molestatore condannato

Uno sportello a supporto degli uomini vittime di violenza in una scuola? “Il nostro progetto tutela tutti gli esseri umani”

Maturità 2025, Gianmaria, lo studente ‘ribelle’ risponde a Valditara: “Bocciare chi dissente è violenza, non soluzione. Così la scuola uccide il dialogo”

violenza scuola studenti liceoViolenza a scuola: studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei - Ragazzi di altri istituti si sarebbero fatti consegnare spiccioli e cellulari. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Genzano, violenza a scuola: ex studenti irrompono al Liceo Vailati e aggrediscono un 15enne in classe - Un grave episodio di violenza ha scosso nella mattinata di ieri il Liceo Scientifico Vailati di Genzano, dove due ex studenti sono entrati nell’istituto ... Riporta castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Scuola Studenti Liceo