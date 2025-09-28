Violenta aggressione di gruppo in Borgo Stazione | due stranieri colpiti con pugni e una bottiglia
Un'aggressione ai danni di due cittadini stranieri è avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 settembre 2025, in Viale Europa Unita a Udine. A essere presi di mira sono stati un cittadino tunisino di 27 anni e un cittadino marocchino senza fissa dimora di 48 anni.I due, mentre si trovavano in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
