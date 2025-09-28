Violenta aggressione di gruppo in Borgo Stazione | due stranieri colpiti con pugni e una bottiglia

Udinetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'aggressione ai danni di due cittadini stranieri è avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 settembre 2025, in Viale Europa Unita a Udine. A essere presi di mira sono stati un cittadino tunisino di 27 anni e un cittadino marocchino senza fissa dimora di 48 anni.I due, mentre si trovavano in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenta - aggressione

Aggressione violenta a Napoli, la vittima muore in ospedale

Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato

Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato

Denunciati 21 ultrà dell’Hellas per l’aggressione ai tifosi del Napoli in pizzeria - La Polizia di Verona ha denunciato 21 tifosi dell’Hellas Verona per l'aggressione del 23 maggio ai danni di alcuni sostenitori del Napoli ... Secondo veronaoggi.it

Brutale aggressione nel centro storico: 19enne preso a calci e pugni da una baby gang - Violenta aggressione la notte scorsa in piazza Mercato, nel cuore del borgo antico di Foggia, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenta Aggressione Gruppo Borgo