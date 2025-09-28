Vinse il Grande Fraello Mauro Marin condannato per percosse all' ex fidanzata

A poche ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, una notizia scuote i fan della trasmissione. Mauro Marin, vincitore della decima edizione del reality, è stato condannato dal tribunale di Sulmona, in provincia de L'Aquila, per violenza domestica. Il trevigiano è stato ritenuto colpevole di avere picchiato l'ex compagna e ora dovrà scontare una pena di venti giorni. Ma non solo. Il prossimo 7 ottobre dovrà tornare in aula per rispondere dell'accusa di avere minacciato con un coltello anche l'ex suocero durante l'udienza introduttiva del processo. Cosa è successo. La vicenda risale al 2022: i fatti contestati a Mauro Marin si sono verificati tra settembre di quell'anno e gennaio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

