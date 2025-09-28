Vincenzo Angelino nuovo segretario del Pd di Aversa
Vincenzo Angelino è il nuovo segretario cittadino del Pd di Aversa. La nomina è stata ufficializzata al termine del congresso ci si è svolto sabato nella sede di piazza Municipio. Elena Caterino assumerà la carica di presidente del direttivo.Con il congresso cittadino si chiude la fase di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
