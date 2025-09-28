Vince la squadra più debole il Milan che però ha un allenatore fortissimo Il Napoli meglio 11 contro 11 che 11 contro 10
Vince la squadra più debole (il Milan che però ha un allenatore fortissimo). Il Napoli meglio 11 contro 11 che in superiorità numerica Gli amanti delle stelle non avevano dubbi su come sarebbe finita la partita. Domani, 29 settembre, sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi che da lassù si sarà divertito guardando il Milan di Allegri vincere giocando all’italiana (altro che evoluto). Quel Massimiliano Allegri che lui accettò al Milan in nome del bel giuoco espresso a Cagliari (altro che evoluto bis) e grazie a una presentazione coi fiocchi di Adriano Galliani. Il Napoli ha perso 2-1. Ha tutti gli alibi di questo mondo perché Antonio Conte ha giocato con una difesa disastrata, con il solo Di Lorenzo titolare a fare da chioccia a Juan Jesus, Marianucci e Gutierrez (non male). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: vince - squadra
Tour de France 2025, Milan vince l’ottava tappa: “Sono molto felice per me e per tutta la squadra”
’Facciamo squadra’, così si vince. Terzo posto per la Rari Nantes
Salvini, 'in Veneto squadra che vince non si cambia'
Trail: azzurre d’oro, Conti bronzo mondiale L’Italia vince con la squadra femminile nel trail lungo di 81 km a Canfranc (Spagna): al terzo posto individuale Fabiola Conti dopo 10 ore, 35 minuti, 51 secondi e oltre 5000 metri di dislivello, poi 7. Martina Val - facebook.com Vai su Facebook
Germania campione. La squadra più forte vince l'Eurobasket più bello - di @fkgottardi - X Vai su X