Vince la squadra più debole il Milan che però ha un allenatore fortissimo Il Napoli meglio 11 contro 11 che 11 contro 10

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince la squadra più debole (il Milan che però ha un allenatore fortissimo). Il Napoli meglio 11 contro 11 che in superiorità numerica Gli amanti delle stelle non avevano dubbi su come sarebbe finita la partita. Domani, 29 settembre, sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi che da lassù si sarà divertito guardando il Milan di Allegri vincere giocando all’italiana (altro che evoluto). Quel Massimiliano Allegri che lui accettò al Milan in nome del bel giuoco espresso a Cagliari (altro che evoluto bis) e grazie a una presentazione coi fiocchi di Adriano Galliani. Il Napoli ha perso 2-1. Ha tutti gli alibi di questo mondo perché Antonio Conte ha giocato con una difesa disastrata, con il solo Di Lorenzo titolare a fare da chioccia a Juan Jesus, Marianucci e Gutierrez (non male). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

