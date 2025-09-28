Villarreal ritmo da schiacciasassi messaggio alla Juve! 1-0 all’Athletic Bilbao e secondo posto in Liga come è andata per i prossimi avversari in Champions dei bianconeri

Villarreal manda un messaggio alla Juve! 1-0 all’Athletic Bilbao e secondo posto in Liga, come è andata per gli avversari in Champions. Un avviso ai naviganti, un messaggio forte e chiaro alla Juve. Il Villarreal, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League, è una squadra in salute e piena di talento. Il “Sottomarino Giallo” ha battuto di misura l’Athletic Bilbao per 1-0, lanciandosi al secondo posto in Liga, e ha scoperto una nuova stella: Alberto Moleiro, autore del suo primo, pesantissimo gol con la sua nuova maglia. La prodezza di Moleiro decide il match. In una partita tesa ed equilibrata, a deciderla è stata la giocata di un campione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

