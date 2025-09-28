Vignali | Il Cosma e Damiano è un presidio di comunità da tutelare

"L’Ospedale SS. Cosma e Damiano non è soltanto una struttura sanitaria, è un presidio di comunità per tutta la Valdinievole. Difenderlo significa rispettare chi vive in questo territorio e garantire pari dignità ai cittadini, che hanno diritto agli stessi servizi di chi abita nei grandi centri". Così Lorenzo Vignali, candidato al Consiglio regionale con Fratelli d’Italia, interviene sulla situazione dell’ospedale pesciatino, rilanciando il lavoro di sensibilizzazione dell’associazione e del comitato che in questi mesi hanno dato voce a cittadini, operatori sanitari e amministratori locali. "Oggi non basta parlare di mantenere un ospedale, serve ripensare l’intero sistema sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vignali: "Il Cosma e Damiano è un presidio di comunità da tutelare"

In questa notizia si parla di: vignali - cosma

Il dolore e la rabbia per la scomparsa di Paolo, quindicenne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che lo scorso 10 settembre si è tolto la vita nella sua cameretta usando come arma la corda di uno «strummolo» (trottola napoletana), arriva alle istit - facebook.com Vai su Facebook

Vignali: "Il Cosma e Damiano è un presidio di comunità da tutelare" - Cosma e Damiano, "un ospedale che collega il territorio e che, se valorizzato, può diventare un modello di integrazione. Si legge su lanazione.it

Vignali (FdI): "Cosma e Damiano non si tocca: serve ripensare il sistema sanitario, collegando territorio e ospedali" - Cosma e Damiano non è soltanto una struttura sanitaria, è un presidio di comunità per tutta la Valdinievole. Come scrive valdinievoleoggi.it