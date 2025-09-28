Vigili del fuoco in campo per Saitta Vince la squadra Toscana
FOLLONICA Si è concluso a Follonica il 22° campionato Italiano di calcio a 5 dei vigili del fuoco, che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia. Al termine della manifestazione, durante le finali, si sono disputati incontri avvincenti, tra cui Toscana 1 – Piemonte 3-0, Emilia Romagna – Liguria 1 6-2, Veneto – Toscana 2 4-3, Lombardia – Sardegna 4-1, Friuli Venezia Giulia – Puglia 1 5-4, Umbria – Liguria 2 3-1, Campania 2 – Campania 1 4-3, Puglia 2 – Calabria 3-0. Al termine delle gare, il titolo di Campione d’Italia è stato conquistato dalla squadra Toscana 1, seguita dal Piemonte al secondo posto, Emilia Romagna al terzo e Liguria 1 al quarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vigili - fuoco
