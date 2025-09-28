Vietnam le immagini del tifone Bualoi che si abbatte sulla costa
Il tifone Bualoi ha portato forti piogge, forti venti e inondazioni mentre si avvicinava domenica alla costa centrale del Vietnam. Un’agenzia meteorologica ha detto che il tifone potrebbe portare venti fino a 133 kmh quando approderà domenica tra le province di Quang Tri e Nghe An. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone che si trovavano in luoghi ad alto rischio, hanno sospeso tutte le attività di pesca e hanno invitato le barche a tornare a terra al riparo, hanno riferito i media statali. Sono stati chiusi anche quattro aeroporti della regione, compreso l’affollato aeroporto internazionale di Danang, che domenica ha tenuto a terra decine di voli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
