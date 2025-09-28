Vietnam evacuate migliaia di persone a causa del tifone Bualoi | le immagini
In Vietnam evacuate migliaia di persone dalle province centrali e settentrionali, a causa del tifone Bualoi che si è avvicinato al Paese più rapidamente del previsto. L’agenzia meteorologica vietnamita ha dichiarato che Bualoi si stava spostando verso nord-ovest e che avrebbe raggiunto la terraferma tra le province di Quang Tri e Nghe An domenica notte. Le autorità hanno bloccato i pescherecci nelle regioni settentrionali e centrali e hanno ordinato l’evacuazione. I media statali hanno riferito che Da Nang aveva in programma di trasferire più di 210.000 persone, mentre Hue si preparava a spostare più di 32. 🔗 Leggi su Lapresse.it
