Vie Napoli e Di Monale il triangolo dimenticato | sporcizia decoro ferito e furti a raffica nei negozi
La Spezia, 28 settembre 2025 – Una bicicletta rotta, senza ruota posteriore, giace sul marciapiede di via Napoli davanti al civico 16. Legata a un paletto parapedonale, a quanto dicono i residenti, è abbandonata lì da mesi. E al filare degli aranci, dalle fronde scomposte, mancano due arbusti all’appello: sorgevano proprio lì dove ora terra e ciuffi d’erba accolgono solo escrementi di animali, e le manichette per l’irrigazione sbucano come spire di serpi tendendo insidie ai passanti. Ma bastano pochi passi per le vie del centro storico, per capire che questi segni dell’incuria di un isolato sono solo la punta dell’iceberg di un degrado che affligge un quartiere intero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: napoli - monale
