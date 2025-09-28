VIDEO | Pre Festival degli Aquiloni Santa Margherita si colora Finocchiaro | Uniamo zona nord e sud

Messinatoday.it | 28 set 2025

Colori, giochi e divertimento hanno animato la spiaggia di Santa Margherita con il Pre Festival degli Aquiloni, iniziativa promossa dalla Pro Loco Messina Sud e dalla Pro Loco Capo Peloro con il patrocinio del Comune di Messina. Un evento pensato per grandi e piccoli, che ha trasformato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - aquiloni

video pre festival aquiloniPreFestival degli Aquiloni di Capo Peloro: il 28 settembre appuntamento sulla spiaggia di Santa Margherita - In attesa della settima edizione del Festival degli Aquiloni, torna il PreFestival degli Aquiloni di Capo Peloro a Santa Margherita. Scrive normanno.com

Festival e pre-festival: gli aquiloni raddoppiano e volano anche a Santa Margherita - MESSINA – Il Festival degli Aquiloni, giunto alla quinta edizione (qui il link per rivivere l’edizione dell’ottobre del 2022) e organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, è diventato ormai un ... Da tempostretto.it

