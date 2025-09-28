VIDEO Milan-Napoli | pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Napoli! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo. Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d'Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto
