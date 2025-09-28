Tempo di lettura: 3 minuti PALESTINA LIBERA Bandiere palestinesi sventolano nel cuore di Piazza Libertà, cartelli denunciano il silenzio dei media nazionali, striscioni recitano slogan che non ammettono compromessi. È questo il quadro del presidio che si è svolto stamane nel capoluogo irpino promosso a sostegno della Striscia di Gaza e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. U n evento pensato per scuotere le coscienze e richiamare l’urgenza di risposte immediate. Le richieste dei partecipanti Durante il presidio sono intervenute diverse persone, che hanno esposto richieste chiare: cessate il fuoco immediato, apertura dei corridoi umanitari per garantire il passaggio degli aiuti, e un processo di pace inclusivo che tuteli la sicurezza di tutti i popoli coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO-FOTO/ Le bandiere della Palestina sventolano ad Avellino