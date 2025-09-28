Vicenza-Pro Vercelli lunedì 29 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Padroni di casa vincenti senza subire gol

Infobetting.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posticipo del settimo turno di Serie C girone A e la capolista Vicenza di Gallo affronta in casa la Pro Vercelli di Santoni.  I berici ad oggi hanno lasciato punti solamente ad Ospitaletto, subendo appena 2 gol in totale e segnandone più di 2 di media. Partiti ancora una volta a spron battuto i veneti sperano di non trovare un altro Padova a sbarrargli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

vicenza pro vercelli luned236 29 settembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici convocati padroni di casa vincenti senza subire gol

© Infobetting.com - Vicenza-Pro Vercelli (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Padroni di casa vincenti senza subire gol

In questa notizia si parla di: vicenza - vercelli

Vicenza-Pro Vercelli (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

vicenza pro vercelli luned236Pro Vercelli, Santoni alla vigilia di Vicenza: "Servirà energia, i giovani devono solo crescere" - Archiviata la sfida con il Lecco, la Pro Vercelli si prepara al big match sul campo del Vicenza. Riporta tuttomercatoweb.com

vicenza pro vercelli luned236L.R. VicenzaPro Vercelli: le dichiarazioni del mister Fabio Gallo - Pro Vercelli, incontro valido per la settima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 29 settembre alle ore ... Secondo vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Pro Vercelli Luned236