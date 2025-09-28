Vicenza la zona rossa salva una negoziante dallo stalker
La scorsa estate nel suo negozio, nel centro di Vicenza, Margherita Parolin aveva affisso un cartello: "Chiuso per paura". C'era un uomo di origine marocchina che aveva preso di mira la sua attività commerciale, tentando anche di aggredire la proprietaria. Impossibile liberarsi di lui: l'uomo aveva ricevuto un provvedimento di espulsione, ma dopo essere stato accompagnato al Cpr di Gradisca, in Friuli, passati due soli giorni è stato rimesso in libertà. Con il ritorno dell'uomo a Vicenza, l'incubo era ricominciato. Fino a quando, dopo l'introduzione della "zona rossa", lo stalker è stato finalmente fermato ed espulso dall'Italia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: vicenza - zona
Vicenza, beccato nella zona rossa con 15 dosi di marijuana nascoste in un calzino
Vicenza, tenta di rubare una bici elettrica nella Zona Rossa: beccato con le tronchesi sotto al giubbotto
APPARTAMENTO IN VENDITA – Zona Stadio, Vicenza Se cerchi un appartamento spazioso e ben distribuito in una zona comoda e servita, questa è l’occasione giusta! 101 mq ? 2 camere da letto 2 bagni Zona Stadio, Vicenza ? Classe energetic - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza, la negoziante che mise il cartello «chiuso per paura»: «Dopo la mia battaglia, hanno istituito la zona rossa. Ma pago ancora i danni economici e psicologici di ... - Vittima di uno stalker che non si riusciva a far rimpatriare, Margherita Parolin traccia il bilancio della sua estate, dopo essere stata al centro dei media: «Ancora oggi quando vedo comparire qualcun ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Polizia di Stato rintraccia 56enne pregiudicato in Zona Rossa a Vicenza - Gli Agenti della Polizia di stato procedevano a perquisire l’individuo ritrovando e sequestrando una delle carta di credito indebitamente utilizzate. Lo riporta vicenzareport.it