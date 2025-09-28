Vicenza consigliere Fdi Joe Formaggio insegue ladri dopo un assalto a casa del fratello

Assalto alla casa del fratello del consigliere regionale di FdI, Joe Formaggio. Cinque banditi hanno preso di mira, intorno alle 13.30, l'abitazione ad Albettone, in provincia di Vicenza. A sorprendere gli aggressori, con il volto coperto da passamontagna, sarebbe stata la sorella del politico ed ex sindaco di Albettone che avrebbe anche tentato di bloccarli e inseguirli. Ripresi anche dalle telecamere, gli aggressori avrebbero assalito la casa e minacciato la donna con un cacciavite puntato alla gola. I cinque sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Intanto, sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vicenza, consigliere Fdi Joe Formaggio insegue ladri dopo un assalto a casa del fratello

In questa notizia si parla di: vicenza - consigliere

Nel giorno del suo compleanno esposta a Vicenza un’installazione luminosa di Paolo Rossi firmata dall'artista Marco Lodola! Ad inaugurarla il sindaco di Città di Vicenza Giacomo Possamai, l'assessore allo sport Leone Zilio e il consigliere Stefano Dal Pra Ca - facebook.com Vai su Facebook

Commando di 5 persone assalta la villa di famiglia del consigliere FdI Joe Formaggio, la sorella minacciata con un coltello: «Siamo davvero sconvolti» - Un commando di cinque persone ha assaltato la villa della famiglia Formaggio, dove abitano la sorella e il fratello del consigliere regionale di Fratelli D’italia ... Da ilgazzettino.it

«Hanno sbagliato famiglia, siamo armati e glielo faremo vedere», l'ira del consigliere FdI Joe Formaggio: i ladri in casa hanno minacciato mia sorella con un coltello - «Hanno minacciato mia sorella, sono venuti a rubare da mio fratello, hanno sbagliato famiglia. Riporta ilgazzettino.it