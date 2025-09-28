Con la scadenza dell’ ordinanza comunale che imponeva la chiusura dei negozi etnici alle 20, puntualmente davanti al negozio sotto casa mia, in viale Gramsci 330, sono rispuntati bivacchi di avventori che comprano birra e alcolici e che allegramente consumano con schiamazzi e rumore proprio sotto le finestre dei palazzi. Per non parlare dello spaccio. Cosa dobbiamo fare in questa zona per avere un po’ di tranquillità"? E’ questo lo sfogo di un residente di viale Gramsci che amareggiato sottolinea quanto si avverta la differenza nel ‘pre e nel post’ ordinanza. Il riferimento è all’ordinanza che prevedeva la chiusura degli esercizi di vicinato con superficie fino a 250 metri quadri tutti i giorni dalle 20 alle 6 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Viale Gramsci, torna il degrado"