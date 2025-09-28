Viaggio nei quartieri Piazza Salvo D’Acquisto prigioniera del degrado | Mai visto nulla di simile

Osservandola dall’alto, dai balconi e i passaggi che vi si affacciano, piazza Salvo D’Acquisto si presenta come un luogo disegnato da una mano illuminata. Aree verdi, siepi rigogliose, numerose panchine, spazi per giocare, la scuola primaria intitolata a Giovanni Falcone che si affaccia sulla spianata delineata dai tratti di un sole splendente. Poco oltre le sedute e un lungo porticato che ospita vari locali a uso professionale e commerciale, presenti anche al piano superiore. Di fronte la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che guarda proprio in direzione dell’area pedonale. E’ il fulcro del Q2, quartiere di Ponterosso sorto a metà anni Ottanta lungo via Flavia, dopo il Q1, Brecce Bianche, e prima del Q3, che sale verso Monte Dago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nei quartieri. Piazza Salvo D’Acquisto prigioniera del degrado: "Mai visto nulla di simile"

