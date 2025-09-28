Viaggio alla scoperta dell’Albania
Varcare la soglia dell’Albania significa immergersi in un territorio dove il tempo sembra aver rallentato il suo corso, dove ogni pietra racconta storie millenarie e dove la natura dipinge panorami che sfuggono alle categorie tradizionali del bello. Questo lembo di terra balcanica, custodito tra le acque cristalline dell’Adriatico e dello Ionio e le vette aspre dei monti che si ergono verso il cielo, si rivela al viaggiatore attento come un libro aperto scritto da civiltà che si sono succedute nei secoli, lasciando tracce indelebili nella pietra, nell’architettura e nelle tradizioni che ancora pulsano nelle strade dei suoi centri storici. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
