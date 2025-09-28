Via Sacchi senza auto oggi fa festa

Tocca il suo apice la Festa della Contrada delle Trove (ossia via Sacchi, Via Uberti, via Chiaramonti). Oggi le iniziative si concentrano in via Sacchi, per l'occasione chiusa al traffico. Si parte alle 15 con un torneo di maraffone, con tavoli in strada, che si annuncia più combattuto che mai. Alla stessa ora, collateralmente alla mostra fotografica ancora in visione per qualche giorno nel palazzo Mazzini Marinelli, s'inaugura una piccola esposizione dedicata alla produzione del "Dado Principe", un'attività che molti anni fa caratterizzò proprio la via Sacchi. E per chi non gioca e ha già visto la mostra c'è un mercatino dei bambini e degli adulti.

Empoli: auto a fuoco nella notte. Incendi appiccati con sacchi di rifiuti

