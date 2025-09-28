Via Imperatore Federico e dintorni al buio
Era stato richiesto ad Amg Energia di intervenire in via Imperatore Federico e zone limitrofe perché i lampioni non si accendevano tutti ma in modo alternato. Da questa notte sono tutti spenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: imperatore - federico
Marciapiedi disastrati in via Imperatore Federico: "Inciampare e rompersi qualche ossa è un attimo"
Via Imperatore Federico, segnaletica nascosta dai rami di un albero
"La nuova 'moda' in via Imperatore Federico? Rompere i vetri delle auto e devastare i monopattini"
A.d.1238 Federico Ii E L'assedio Di Brescia Rievocazione E Festival Medievale Xx Edizione Dal 03/10/2025 al03/10/2025 TORNA L'ASSEDIO DELLA CITTA' DI BRESCIA DA PARTE DELLE FORZE DELL'IMPERATORE FEDERICO II. RIEVOCAZIONE STORI - facebook.com Vai su Facebook
Via Imperatore Federico, bisarche stazionano in divieto di sosta davanti alla fermata del bus - Giornalmente si assiste a questo parcheggio selvaggio e pericoloso che mette in pericolo chi deve fare accesso oppure uscire dal parcheggio. Riporta palermotoday.it
Cinque monopattini senza batteria abbandonati in via Imperatore Federico: "Questa è la terra di nessuno" - Oggi solo cinque i monopattini distrutti per rubare le batterie e abbandonati in via imperatore Federico. Da palermotoday.it