Via Imperatore Federico e dintorni al buio

Palermotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stato richiesto ad Amg Energia di intervenire in via Imperatore Federico e zone limitrofe perché i lampioni non si accendevano tutti ma in modo alternato. Da questa notte sono tutti spenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

imperatore - federico

