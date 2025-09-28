Via Bronte Amg mette in sicurezza una tubazione del metano danneggiata da una perdita idrica
È stata messa in sicurezza la tubazione del metano danneggiata in via Bronte 54, dove un intero edificio era rimasto privo di gas a causa di un guasto che ha richiesto l’intervento urgente degli operatori di Amg Energia. Le attività, avviate nella giornata di sabato 27 settembre e concluse oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: bronte - mette
Casa Indipendente Ristrutturata con Garage a Bronte (CT) – Bellissima un vero affare! Se cerchi un'opportunità imperdibile, questa è la casa giusta per te! Totalmente ristrutturata, senza necessità di lavori, pronta da vivere o da mettere subito a reddito. Un i - facebook.com Vai su Facebook