Via Bronte Amg mette in sicurezza una tubazione del metano danneggiata da una perdita idrica

È stata messa in sicurezza la tubazione del metano danneggiata in via Bronte 54, dove un intero edificio era rimasto privo di gas a causa di un guasto che ha richiesto l’intervento urgente degli operatori di Amg Energia. Le attività, avviate nella giornata di sabato 27 settembre e concluse oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it