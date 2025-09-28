Vi racconto la storia dell’aereo T33 Shooting Star finito in un castello in Albania

Argirocastro, in Albania, è una cittadina adagiata su una collinetta che domina una vallata fra i monti Mali i Gjerë e il fiume Drino, nella parte meridionale del Paese, nota per le sue caratteristiche e strette strade acciottolate e famose abitazioni signorili a kullë, delle torri residenziali fortificate. Il suo nome in greco significa “fortezza argentata” e deriva dalle pietre con cui è stata realizzata che, narra la leggenda, pare brillassero come argento dopo la pioggia. Nel 2005, il centro storico di Argirocastro è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco come “esempio ben conservato di città ottomana costruita da e per i commercianti”. 🔗 Leggi su Formiche.net

