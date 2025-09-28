Vi racconto la storia dell’aereo T33 Shooting Star finito in un castello in Albania
Argirocastro, in Albania, è una cittadina adagiata su una collinetta che domina una vallata fra i monti Mali i Gjerë e il fiume Drino, nella parte meridionale del Paese, nota per le sue caratteristiche e strette strade acciottolate e famose abitazioni signorili a kullë, delle torri residenziali fortificate. Il suo nome in greco significa “fortezza argentata” e deriva dalle pietre con cui è stata realizzata che, narra la leggenda, pare brillassero come argento dopo la pioggia. Nel 2005, il centro storico di Argirocastro è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco come “esempio ben conservato di città ottomana costruita da e per i commercianti”. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: racconto - storia
Il musicista scrittore: "Racconto la storia del batterista smemorato"
Rifiuti industriali, pakistani sfruttati, il clan della camorra. Vi racconto una storia nera (con nomi e cognomi)
La storia in un docufilm. Un racconto per la città: "Sogno di acqua e fuoco"
Pasticceria Max Treviso. . Ti racconto una storia - sabato 27 settembre - facebook.com Vai su Facebook
"Racconto la storia di un professore ebreo epurato due volte e morto suicida. Una storia che conoscono in pochi": @PierluigiBattis e il suo nuovo libro "Il professore ebreo perseguitato due volte". L'intervista di @Tommasolabate sul @Corriere Vai su X
Vi racconto la storia dell’aereo T33 Shooting Star finito in un castello in Albania - Argirocastro, in Albania, è una cittadina adagiata su una collinetta che domina una vallata fra i monti Mali i Gjerë e il fiume Drino, nella parte meridionale del Paese, nota per le sue caratteristich ... Si legge su formiche.net