Vertenza Cooper Standard la Cisl al fianco dei 400 lavoratori | No delocalizzazione
Sindaci e organizzazioni sindacali della Piana del Sele sono pronti alla mobilitazione per garantire risposte concrete ai circa 400 lavoratori dello stabilimento Cooper Standard, in sciopero da oltre due settimane. La vertenza sulla produzione di guarnizioni per Stellantis arriverà al ministero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: “No allo smantellamento di Battipaglia”
Battipaglia, vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: «No allo smantellamento di Battipaglia»
Battipaglia, consiglio comunale sulla vertenza Cooper Standard: "Pronti allo sciopero generale"
Battipaglia, vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: «No allo smantellamento di Battipaglia» - Proseguono senza sosta le iniziative di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Cooper Standard Battipaglia, mentre resta aperta la vertenza con ...
Stato di agitazione alla Cooper standard: la Piana del Sele si mobilita, a rischio centinaia di posti di lavoro - "La vertenza Cooper Standard non è un semplice caso aziendale, ma un segnale grave del fallimento di una politica industriale incapace di tutelare il lavoro locale, soprattutto nel Mezzogiorno"