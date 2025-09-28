Vertenza Cooper Standard Cisl Salerno | No alla delocalizzazione per lo stabilimento di Battipaglia
Tempo di lettura: 2 minuti In vista dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico fissato per il 1 ottobre, sindaci e organizzazioni sindacali della Piana del Sele si dichiarano pronti alla mobilitazione per garantire risposte concrete ai circa 400 lavoratori dello stabilimento Cooper Standard di Battipaglia, in sciopero da oltre due settimane. La vertenza riguarda la produzione di guarnizioni per Stellantis e rischia di avere ricadute sociali significative sul territorio se le commesse dovessero essere delocalizzate. Marilina Cortazzi, segretaria generale della CISL Salerno, ha dichiarato: “ Questa vertenza non riguarda solo i lavoratori della Cooper Standard, ma l’intero tessuto industriale della Piana del Sele. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: "No allo smantellamento di Battipaglia"
Battipaglia, vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: «No allo smantellamento di Battipaglia»
Battipaglia, consiglio comunale sulla vertenza Cooper Standard: "Pronti allo sciopero generale"
Proseguono senza sosta le iniziative di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Cooper Standard Battipaglia, mentre resta aperta la vertenza con ...
"La vertenza Cooper Standard non è un semplice caso aziendale, ma un segnale grave del fallimento di una politica industriale incapace di tutelare il lavoro locale, soprattutto nel Mezzogiorno"