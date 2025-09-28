Verstappen vince anche guidando una Ferrari

Fa persino un certo effetto scriverlo, eppure così è: vince Max Verstappen su Ferrari! E tanto basta ad alimentare la fantasia di un popolo abbacchiato e disperso, il popolo della Rossa. È accaduto davvero, ieri, sul mitico circuito ‘Old style’ del Nurburgring. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha dominato, a bordo di una Ferrari 296 GT3, la 4 Ore del Nurburgring, dove ha partecipato al nono round della NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) nella classe SP9. L’olandese ha gareggiato insieme a Chris Lulhamal al volante della Ferrari numero #31 preparata dalla Emil Frey Racing. Buon sangue non mente! Sin dalle qualifiche si era capito che Super Max, fedele alla sua personalissima tradizione, non era lì solo per divertirsi o far numero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

