Verso Milan-Napoli scelta a sorpresa di Conte in difesa?
Antonio Conte deve far fronte a una emergenza nel pacchetto arretrato in vista di Milan-Napoli. Ecco la possibile scelta a sorpresa in difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: verso - milan
Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom
Calciomercato Milan, un particolare spinge Jashari verso i rossoneri
Abbonamenti Milan, verso la chiusura della prima fase: le informazioni
MP PREVIEW – Verso Milan-Napoli: tutto quello che c’è da sapere #milanpress Vai su X
Infortunio Rrahmani C’è il verdetto finale verso Milan-Napoli https://bit.ly/4gJvczm - facebook.com Vai su Facebook
Verso Milan-Napoli, Gazzetta: "Formazione fatta. Un solo dubbio per Conte" - Secondo La Gazzetta dello Sport è tutto fatto per le scelte di Conte, che sono chiare, precise. Si legge su tuttonapoli.net
Milan Napoli, Max Allegri va verso queste scelte di formazione! La sensazione in vista del big match è questa - Le ultimissime notizie Il Milan si prepara al big match contro il Napoli Archiviata la vi ... Scrive milannews24.com