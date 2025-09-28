Versioni più pazze di wolverine nei fumetti marvel

Nel vasto universo Marvel, esistono numerose varianti di Wolverine che si distinguono per la loro originalità e stranezza. Questi personaggi, spesso apparsi in poche occasioni o come semplici cameo, hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia multiversale dell’eroe. In questo approfondimento vengono analizzate alcune delle incarnazioni più bizzarre e meno conosciute di Logan, dimostrando come l’universo Marvel abbia esplorato ogni possibile sfumatura del celebre mutante. le varianti più curiose di wolverine: il Clawed Monet. prima e unica comparsa: “Say What? Astonishign X-Men”. Il personaggio noto come Clawed Monet rappresenta una versione leggera e ironica di Wolverine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

