Veronica vince 200mila euro a La ruota della fortuna Gerry Scotti si commuove per l'emozione | Sono felice

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerry Scotti si è commosso nella puntata del 28 settembre de La Ruota della fortuna. Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime dall'emozione mentre annunciava la vincita di Veronica, pari a 200mila euro. Emozionata al suo fianco anche Samira Lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: veronica - vince

veronica vince 200mila euroVeronica vince 200mila euro a La ruota della fortuna, Gerry Scotti si commuove per l’emozione: “Sono felice” - Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime dall’emozione mentre annunciava la vincita di Veronica, pari a ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Veronica Vince 200mila Euro