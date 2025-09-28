Veronica Peparini torna ad Amici 25 come prof l'abbraccio con Maria De Filippi | Non è cambiato niente

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronica Peparini è tornata nel ruolo di prof di ballo ad Amici 25. Nella prima puntata del talent, la coreografa ha fatto il suo ingresso in studio stringendo Maria De Filippi in un lungo abbraccio. La conduttrice ha scherzato: "Non è cambiato niente, la Celentano è rimasta la stessa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: veronica - peparini

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, le foto in attesa della cerimonia a settembre

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili

veronica peparini torna amiciDopo 4 anni Veronica Peparini torna ad Amici 25 come insegnante - Ad Amici 25 ha fatto il suo ritorno in qualità di insegnante di ballo dopo 4 anni, Veronica Peparini. Si legge su novella2000.it

veronica peparini torna amiciPerché Deborah Lettieri non è ad Amici 25?/ Fuori dal talent dopo un anno: al suo posto Veronica Peparini - Dura un solo anno l'esperienza dell'insegnante nel talent: al suo posto torna Veronica Peparini ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Veronica Peparini Torna Amici