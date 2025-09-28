Verissimo Katia Ricciarelli al veleno | Quello che mi ha fatto Pippo Baudo è gravissimo È shock

Tristezza, delusione e rabbia. Katia Ricciarelli è tornata negli studi di Verissimo per difendersi dagli attacchi subiti negli ultimi giorni e per fare nuove rivelazioni sul suo matrimonio con Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. «Sono triste, delusa e arrabbiata per tutti coloro che si permettono di giudicare. Dopo la scorsa intervista sono stata tanto attaccata, ma per fortuna sono circondata da persone che mi vogliono bene. Ci sono rimasta male, soprattutto dagli attacchi di persone che credevo fossero mie amiche», ha dichiarato la soprano. Il figlio segreto e il senso di tradimento. Al centro delle rivelazioni di Ricciarelli c’è la vicenda del figlio di Baudo, Alessandro, nato da una relazione clandestina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Verissimo, Katia Ricciarelli al veleno: “Quello che mi ha fatto Pippo Baudo è gravissimo”. È shock

In questa notizia si parla di: verissimo - katia

Katia Ricciarelli a Verissimo domenica 14 settembre: le importanti rivelazioni dopo la morte di Pippo Baudo

Verissimo, al via la nuova stagione: tra gli ospiti del primo week-end Raoul Bova, Katia Ricciarelli e Luciana Littizzetto

Verissimo, debutto con polemica: la diffida che mette nei guai Silvia Toffanin e Katia Ricciarelli

Verissimo. . Le parole di Katia Ricciarelli per Giancarlo Magalli. #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

OSPITI DEL WEEKEND DI @verissimotv : KATIA RICCIARELLI, MARIA GIOVANNI ELMI E MATTIA FURLANI - X Vai su X

Verissimo, Katia Ricciarelli al veleno: “Quello che mi ha fatto Pippo Baudo è gravissimo”. È shock - Katia Ricciarelli è tornata negli studi di Verissimo per difendersi dagli attacchi subiti negli ultimi giorni e per fare ... Scrive thesocialpost.it

Katia Ricciarelli lascia Verissimo in lacrime: «Magalli è cattivo, gli darei uno schiaffo. Baudo? Mi sono sentita tradita» - Katia Ricciarelli torna a Verissimo, per raccontare la sua rabbia e frustrazione per i commenti che ha ricevuto dopo l'intervista della scorsa settimana. Come scrive msn.com