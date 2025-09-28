Verissimo Floriana Secondi sul ritorno al Grande Fratello | Aspettavo da tempo questo momento
Floriana Secondi è stata una delle storiche vincitrici del GF. A Verissimo, dove è stata ospite nella puntata di oggi, domenica 28 settembre, Floriana ha raccontato la sua emozione di tornare come opinionista del reality. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: verissimo - floriana
“Ho avuto due aborti e non posso avere altri figli, mio cugino è stato ucciso a sangue freddo e il mio compagno ha un tumore”: così Floriana Secondi a Verissimo
#GrandeFratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura Il panel di ex concorrenti, anticipato da Davide Maggio, è stato confermato da Simona Ventura nella puntata odierna di Verissimo Vai su X
Ospiti terza puntata di #Verissimo: Sabato: Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, Maria Giovanna Elmi, Ascanio Pacelli, Mercedesz Henger, Raimondo Todaro Domenica: Mattia Furlani, Katia Ricciarelli, S - facebook.com Vai su Facebook
Verissimo, Floriana Secondi sul ritorno al Grande Fratello: "Aspettavo da tempo questo momento" - A Verissimo, dove è stata ospite nella puntata di oggi, domenica 28 settembre, Floriana ha raccontato la sua emozione di tornare come opi ... Come scrive comingsoon.it
Verissimo, Floriana Secondi pronta a debuttare come commentatrice speciale del Grande Fratello: “Spero di…” - Floriana Secondi è stata ospite oggi nel Talk Show Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Si legge su isaechia.it