Verissimo anticipazioni del 28 settembre | il ritorno di Katia Ricciarelli

La nuova puntata di Verissimo, in onda domenica 28 settembre, si preannuncia carica di ospiti e interviste condotte tra spettacolo, sport e cronaca. Come spesso accade nel salotto condotto da Silvia Toffanin, il filo conduttore sarà l’emozione, declinata nelle sue forme più diverse: dalla leggerezza del ricordo alla durezza delle vicende personali, fino alla celebrazione dei successi sportivi di chi si avvicenda sulla poltrona di fronte a lei. Il ritorno di Katia Ricciarelli. Ad attirare l’attenzione sarà senza dubbio il ritorno in studio di Katia Ricciarelli. La soprano, figura centrale della lirica italiana ma anche volto televisivo di lunga esperienza, tornerà a confrontarsi con il pubblico dopo le dichiarazioni che avevano alimentato il dibattito nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 28 settembre: il ritorno di Katia Ricciarelli

In questa notizia si parla di: verissimo - anticipazioni

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Anticipazioni Verissimo del 13 settembre, i primi ospiti di Silvia Toffanin

Verissimo ospiti di silvia toffanin: anticipazioni della puntata del 13 settembre 2025

amo il programma, ne parlo e scrivo bene. ma questo è un errore. condanno da sempre il 'metodo belve', ossia anticipazioni spalmate ovunque prima della puntata. verissimo, anch'esso registrato, comunica gli ospiti, ma lascia il mistero sulle dichiarazioni - X Vai su X

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni di oggi sabato 27 settembre Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 su Canale 5 - Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Lo riporta msn.com

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 - Tutto pronto per il primo appuntamento di oggi di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Si legge su superguidatv.it