Ventura riaccende il Grande Fratello | 25 anni dopo autenticità al centro

Domani Grande Fratello compie venticinque anni e riapre le sue porte con al timone Simona Ventura. Sbircia la Notizia Magazine, insieme ad Adnkronos, ha incontrato la conduttrice, che promette uno show fedele alle origini ma pronto a innovarsi, puntando su autenticità, leggerezza e su quella carica di energia che, da sempre, la contraddistingue. La promessa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ventura riaccende il Grande Fratello: 25 anni dopo, autenticità al centro

Simona Ventura, 'il mio Grande Fratello aperto al mondo' - "All'inizio ho avuto paura all'idea di tornare a condurre un reality in diretta dopo 14 anni: mi sono chiesta, sarà come andare in bicicletta? ansa.it scrive

Simona Ventura: "Il mio Grande Fratello? Un ritorno al futuro con persone vere" - Alla vigilia dell'edizione 2025 la conduttrice svela la sua 'ricetta', un mix di storie vere, leggerezza e la sua inconfondibile grinta: "Sarò istintiva e li proteggerò" ... Scrive msn.com