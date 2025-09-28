Vendemmia 2025 | si parte col botto prevista una stagione con qualità al top
La vendemmia è partita col botto, prevista una stagione con una qualità che viene da considerarsi davvero di qualità al top. Oggi vogliamo andare ad approfondire alcuni aspetti legati proprio a questo periodo e cioè quello della vendemmia. Andiamo dunque ad approfondire il tutto. Vendemmia si parte col botto, prevista una stagione con “qualità al top” (Notizie.com) Facciamo però un attimo un piccolo passo indietro, prima di tornare alla qualità e per cercare di dare a tutti la capacità di capire l’argomento. La vendemmia è la raccolta dell’uva, il momento più importante legate alla produzione vinicola e che di fatto segna il primo passaggo dalla vigna alla cantina. 🔗 Leggi su Notizie.com
