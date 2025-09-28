Vede i carabinieri e fugge a piedi scalzi pusher 20enne arrestato | aveva crack e cocaina nel marsupio
I carabinieri di Giarre hanno scorto, in Viale Libertà, un 20enne, già noto per aver commesso altri reati, fermo sul ciglio della strada. L’atteggiamento del ragazzo, che si guardava intorno stringendo un marsupio tra le mani, ha richiamato l’attenzione dei militari hanno deciso di controllarlo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
